Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине

Россияне, по мнению председателя комитета ГД по обороне, генерал-полковника Андрея Картаполова, узнают сведения о ходе спецоперации от военных корреспондентов и губернаторов, а не из официальных сводок Минобороны РФ.

"Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей", — сказал он в эфире "Соловьев.Live".

По словам Картаполова, в 1941 году совинформбюро открыто сообщало об отходах советской армии во время продвижения врагов к Москве.

"Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши лётчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле", — заявил он.

Генерал-полковник подчеркнул, что сейчас противник также находится на нашей земле. Сёла в Белгородской области, находящиеся в приграничной зоне, разрушены. Однако информацию об этом мы узнаём от губернаторов и военкоров.

"Сводки Минобороны не меняются. Народ-то знает. У нас народ неглупый, и он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия", — резюмировал он.