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Генерал Картаполов заявил, что мобилизованные занимаются не тем, чем должны

Силовые структуры

Председатель комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов высказался по поводу ведущегося в субъектах РФ обучения мобилизованных. По его словам, проблема заключается в том, что мобилизованные не занимаются тем, чем следует заниматься.

Генерал Картаполов заявил, что мобилизованные занимаются не тем, чем должны

"Мне приходят сообщения со всех субъектов, где их готовят. Где-то лучше. Где-то не всегда накормят и положат спать. Самое плохое — они там не занимаются тем, чем должны, а время идёт", — заявил он в эфире телеканала Соловьёв Live.

Картаполов подчеркнул, что в РФ имеется документ о боевом слаживании новых военных частей, который регламентирует в том числе время, отведённое на стрельбы. Но суть процесса слаживания, по его словам, заключается в том, чтобы мотострелки, артиллерия и связь научились взаимодействовать друг с другом.

"У меня, как человека военного, эти вопросы множатся. Почему люди не занимаются тем, чем должны заниматься?", — задался вопросом генерал-полковник.

Ранее Картаполов призвал прекратить врать о ходе СВО.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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