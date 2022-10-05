Пока ничего хорошего в зоне специальной операции не происходит. Продолжается отход по причине радикального превосходства нацоналистических формирований в живой силе.
Об этом сообщил военный историк Евгений Норин.
Так же он отметил, что сократилось отставание в военной технике и боеприпасах. А значит, остаётся ждать, когда на фронт придут или мобилизованные, или высвободившиеся резервы. И пока придётся терпеть говорит аналитик.
Это поправимо, но это неприятно, сказал в интервью "Украина.ру" Норин.
"Война идёт восемь месяцев. За это время ребенка родить можно. Если мы ведём операцию по всей территории Украины, то давайте её вести. Если у нас есть это "страшное возмездие", пора его расчехлять. Если были какие-то "красные линии", то они давно все пройдены", — подытожил эксперт.
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