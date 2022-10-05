Псковский десант уничтожает бронетехнику ВСУ, наступающих на Херсонщине

Десантники из псковской 76-й дивизии ВДВ бьют из артиллерии по атакующим националистическим формированиям на Херсонском направлении.

Российские бойцы массово сжигют технику боевиков ВСУ, сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

"Продолжается ежечасная, тотальная денацификация техники неонацистских формирований идущих в бесплодные атаки на позиции десантников на Херсонском направлении. Слава Псковским десантникам! Слава ВДВ!" — сообщают военкоры.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили много бронеавтомобилей Kirpi.