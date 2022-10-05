Неделю назад российские войска отошли на подготовленные позиции из Красного Лимана.
Про оборону населённого пункта рассказал командир роты одного из российских подразделений с позывным "Басмач".
"Здесь нет героев, все ребята работали на износ, чтобы удержать Красный Лиман”, — рассказал военному корреспонденту Евгению Лисицыну боец, который сражается на Донбассе с 2014 года.
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