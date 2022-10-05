Появилась информация, что началось наступление российской армии на Красный Лиман.
По сообщению военного корреспондента Евгения Лисицина, 208-й полк освободил посёлок Диброва и пошел в наступление на Красный Лиман.
Информация проверяется.
"В этом районе большая группировка ВСУ готовится к наступлению. С. Диброва в Лиманской общине Краматорского района ДНР.
Летом его уже брали "Отважные" во время операции по освобождению Красного Лимана", — пишут военкоры "Русской Весны".
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