Рогов: британцы контролируют все действия ВСУ в Запорожской области

Представители Британии и других стран, входящих в состав Североатлантического альянса, контролируют все шаги украинской армии в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В беседе с ТАСС он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начинают боевые действия только после соответствующих приказов от иностранцев.

"Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами", — указал Рогов.

Он также добавил, что на этом направлении активизировались американские, канадские и польские военнослужащие, которые оказывают поддержку украинским боевикам.

Представитель администрации подчеркнул: солдаты ВСУ воспринимают мирное население Запорожской области в качестве пушечного мяса.

Ранее Рогов заявил, что на запорожском направлении наблюдается максимальное количество техники украинской армии за весь период проведения специальной военной операции. Он назвал ситуацию в регионе напряжённой.