Представители Британии и других стран, входящих в состав Североатлантического альянса, контролируют все шаги украинской армии в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В беседе с ТАСС он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начинают боевые действия только после соответствующих приказов от иностранцев.
"Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами", — указал Рогов.
Он также добавил, что на этом направлении активизировались американские, канадские и польские военнослужащие, которые оказывают поддержку украинским боевикам.
Представитель администрации подчеркнул: солдаты ВСУ воспринимают мирное население Запорожской области в качестве пушечного мяса.
Ранее Рогов заявил, что на запорожском направлении наблюдается максимальное количество техники украинской армии за весь период проведения специальной военной операции. Он назвал ситуацию в регионе напряжённой.
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