НМ ДНР сообщила о напряжённой обстановке и позиционных боях под Авдеевкой

Ожесточённые боевое действия в рамках специальной военной операции продолжаются. Авдеевское направление остаётся одной из самых горячих точек. Народная милиция ДНР сообщает о напряжённой обстановке на данном участке фронта и идущих позиционных боях.

"Бойцы 2-го тербата ведут позиционные бои с боевиками ВСУ на Авдеевском направлении. По позициям ВСУ наносится огневое поражение из артиллерии", — говорится в сообщении.

ВС РФ продолжают ликвидировать живую силу и технику противника. Вчера в Сети появилось видео уничтожения американской гаубицы M777 со всем боекомплектом.