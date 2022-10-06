Ожесточённые боевое действия в рамках специальной военной операции продолжаются. Авдеевское направление остаётся одной из самых горячих точек. Народная милиция ДНР сообщает о напряжённой обстановке на данном участке фронта и идущих позиционных боях.
"Бойцы 2-го тербата ведут позиционные бои с боевиками ВСУ на Авдеевском направлении. По позициям ВСУ наносится огневое поражение из артиллерии", — говорится в сообщении.
ВС РФ продолжают ликвидировать живую силу и технику противника. Вчера в Сети появилось видео уничтожения американской гаубицы M777 со всем боекомплектом.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.