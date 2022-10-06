Власти Запорожской области: в Бердянске можно развернуть военно-морскую базу РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил создать военно-морскую базу РФ на территории Бердянска.

В интервью РИА Новости он напомнил, что Азовское море стало внутренним для России после вхождения новых субъектов в состав страны.

"Военно-морскую базу РФ можно разместить в Бердянске", — считает представитель администрации.

Он также добавил, что Запорожская область планирует передать всю инфраструктуру времён СССР Министерству обороны России. Как пояснил Рогов, аэродром, расположенный у Мелитополя, полигоны и военно-морские объекты Бердянска будут восприниматься как собственность РФ.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что российские военные активно уничтожают склады с техникой и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории региона. Такие помещения ликвидируются даже в глубоком тылу, уточнил Рогов.

При этом он назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в Запорожской области напряжённой.