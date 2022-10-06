Хазин: Россия не делает резких шагов, потому что Путин пока ведёт переговоры

Затишье в мировой политической активности РФ вызвана тем, что Владимир Путин "ведёт переговоры" с геополитическими оппонентами.

Об этом сообщил экономист и политолог Михаил Хазин.

На YouTube-канале "Закон и порядок в США", отвечая на вопрос об ощущении, что РФ "топчется на месте и будто чего-то ждет", Хазин сослался на анализ ситуации.

"Пока Путин ведёт переговоры, под ним либералы ведут предательские переговоры с Киевом. Путин молчит — почему? Потому что его задача — договориться. Судя по некоторым деталям, он о чем-то договорился", — цитирует аналитика "Экономика Сегодня".

Пока идут переговоры, Россия воздерживается от резких шагов и ответов, в том числе и на подрыв "Северных потоков", уверен он.

Многие считают, что РФ с КНР способны поставить США и Европу в тупик ударами по трансокеанским кабелям и прочим болевым точкам. Но сегодня Москва пока ещё считает часть Запада договороспособной, подытожил Хазин.