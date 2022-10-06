Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко проинформировал, что подразделения НМ ЛНР за сутки ликвидировали до 70 человек личного состава украинских боевиков.
Также он добавил, что были уничтожены:
Раннее МВД ЛНР сообщило, что на луганском направлении до 70 процентов украинских сил — наёмники.
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