Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 70 укронацистов

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко проинформировал, что подразделения НМ ЛНР за сутки ликвидировали до 70 человек личного состава украинских боевиков.

Также он добавил, что были уничтожены:

один танк;

четыре бронетранспортёра;

две укреплённые огневые точки;

десять единиц специальной автомобильной техники.

Раннее МВД ЛНР сообщило, что на луганском направлении до 70 процентов украинских сил — наёмники.