Стремоусов заявил, что у Антоновского моста под Херсоном сбили два дрона ВСУ

По словам заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, в районе Антоновского моста были зафиксированы украинские беспилотники. Однако дроны удалось сбить.

"Сегодня два беспилотника сбили в районе Антоновского моста", — заявил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевики киевского режима продолжают наносить удары по мирной инфраструктуре региона. Стремоусов считает, что основными целями ВСУ являются города Херсон и Новая Каховка.