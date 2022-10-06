Стремоусов: ВСУ ежедневно теряют по 300 человек на Херсонском направлении

Заместитель губернатора администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские боевики на Херсонском направлении каждый день теряют порядка 300 человек личного состава.

По его словам, несмотря на то, что украинские войска стянули огромное количество техники, они не могут продвинуться на Херсонском направлении. Ситуация в Херсоне остаётся под контролем российских войск.

Ранее замглавы администрации проинформировал о том, что в районе Антоновского моста были зафиксированы украинские беспилотники. Однако дроны удалось сбить.