Офицер ДНР назвал "дружественный огонь" самой большой досадой в ходе СВО

Офицер Народной милиции ДНР с позывным "Ситх" заявил, что мобилизованные солдаты прежде всего должны научиться владеть оружием, чтобы не растеряться во время боевых действий. Он подчеркнул, что даже после команды от начальника, следует "подумать своей головой", как поступать в сложившейся ситуации.

"Если ты оказался на боевой позиции, первым делом осмотрись и выбери укрытие, в которое можешь прятаться прямо сейчас. А уже потом начинай окапываться и выстраивать огневые позиции. <…> Зачастую опыт важнее того, что написано в уставе", — советует офицер.

После того как солдат хорошо оборудовал позицию, следует установить звуковые или световые растяжки на местах возможного проникновения противника. Также во время боевых действий необходимо уметь оказывать первую медицинскую помощь, отметил "Ситх".

"Никогда не пренебрегай ношением бронежилета и шлема. Тяжело, жарко, неудобно — неважно. Эти элементы защиты должны всегда быть на тебе", — указал он.

Офицер подчеркнул, что внутри подразделения необходимо наладить связь, поскольку "дружественный огонь" является самой большой досадой. Также следует избегать нахождения в толпе.

"Три человека вместе на позиции — это предел. Если вас ставят в шеренгу, колонну или другой строй, который может быть поражен огнем противника, обязательно обрати на это внимание командования, не стесняйся. Цени свою жизнь", — заявил офицер в беседе с "МК".