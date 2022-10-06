Власти Запорожской области предупредили о планах Украины высадить десант у ЗАЭС

Украина снова планирует высадить десант у Запорожской атомной электростанции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в последние дни Вооружённые силы Украины начали интенсивнее обстреливать Энергодар.

"Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что украинские войска, контролирующие часть Запорожской области, пополнились 450 хорошо обученными бойцами, которых могут использовать для захвата ЗАЭС.

Рогов добавил, что план по форсированию Днепра разрабатывают спецслужбы Великобритании.