Силы специальных операций, которые являются элитой украинской армии, готовятся к захвату Запорожской атомной электростанции под контролем инструкторов из Британии. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В интервью ТАСС он отметил, что британские специалисты регулярно обучают солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, националисты планируют захватить крупный объект энергетической инфраструктуры.
"Речь идёт о Запорожской АЭС, тут сомнений нет", — уточнил Рогов.
Он также добавил, что в тренировках в районе Днепра одновременно задействованы 100-110 украинских боевиков. Военные ВСУ осваивают стрелковое оружие, ударные беспилотники "Байрактар", противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и другую технику.
Кроме того, представитель администрации подчеркнул: Киев подготовил несколько десятков самоходных переправ для атаки на Запорожскую АЭС.
Ранее Рогов сообщил, что обстановка в Запорожской области остаётся напряжённой, ведь ВСУ усилили обстрелы региона после проведения референдума о вхождении в состав РФ.
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