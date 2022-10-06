Рогов: представители Британии готовят элиту ВСУ к захвату Запорожской АЭС

Силы специальных операций, которые являются элитой украинской армии, готовятся к захвату Запорожской атомной электростанции под контролем инструкторов из Британии. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он отметил, что британские специалисты регулярно обучают солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, националисты планируют захватить крупный объект энергетической инфраструктуры.

"Речь идёт о Запорожской АЭС, тут сомнений нет", — уточнил Рогов.

Он также добавил, что в тренировках в районе Днепра одновременно задействованы 100-110 украинских боевиков. Военные ВСУ осваивают стрелковое оружие, ударные беспилотники "Байрактар", противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и другую технику.

Кроме того, представитель администрации подчеркнул: Киев подготовил несколько десятков самоходных переправ для атаки на Запорожскую АЭС.

Ранее Рогов сообщил, что обстановка в Запорожской области остаётся напряжённой, ведь ВСУ усилили обстрелы региона после проведения референдума о вхождении в состав РФ.