Союзные войска продолжают уничтожать позиции противника. Военный корреспондент НМ ДНР Константин Колыбельский рассказывает о происходящем на Марьинском направлении в ДНР:
"Прямо сейчас артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) ведут огонь по укреппозициям и живой силе противника".
Боец ВС РФ с позывным "Анхель" сообщает, что целеуказания по цепочке поступают к артиллеристам: от разведки полка до разведки дивизии. С помощью 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" точными ударами уничтожен укрепрайон ВСУ, командный наблюдательный пункт ликвидирован.
Противник пытался атаковать "Градами" и "кассетами", рассказывает "Анхель". Однако наши бойцы вели контрбатарейную борьбу и завершили задачу успешно. "Стреляем мы, к счастью, лучше", — констатировал артиллерист.
Боец дал совет мобилизованным:
Не нужно бояться, ведь страх порождает сомнения, в которых можно погибнуть. Надо понимать для чего ты сюда идёшь — делать правое дело".
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