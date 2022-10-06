Артиллеристы ЮВО ВС РФ уничтожают позиции ВСУ у Марьинки в ДНР

Союзные войска продолжают уничтожать позиции противника. Военный корреспондент НМ ДНР Константин Колыбельский рассказывает о происходящем на Марьинском направлении в ДНР:

"Прямо сейчас артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) ведут огонь по укреппозициям и живой силе противника".

Боец ВС РФ с позывным "Анхель" сообщает, что целеуказания по цепочке поступают к артиллеристам: от разведки полка до разведки дивизии. С помощью 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" точными ударами уничтожен укрепрайон ВСУ, командный наблюдательный пункт ликвидирован.

Противник пытался атаковать "Градами" и "кассетами", рассказывает "Анхель". Однако наши бойцы вели контрбатарейную борьбу и завершили задачу успешно. "Стреляем мы, к счастью, лучше", — констатировал артиллерист.

Боец дал совет мобилизованным:

Не нужно бояться, ведь страх порождает сомнения, в которых можно погибнуть. Надо понимать для чего ты сюда идёшь — делать правое дело".