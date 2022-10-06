Активизация разведки ВСУ говорит о подготовке удара по трём направлениям

Боевики украинской армии ночью, 6 октября, проводили разведывательные мероприятия на Херсонском, Донецком и Харьковском направлениях. ВСУ пытались прощупать позиции российских войск, однако ударов со стороны противника не было. Об этом сообщают военный корреспондент Telegram-канала "Архангел спецназа Z".

Военкор полагает, что активная работа разведки киевского режима может свидетельствовать о запланированном наступлении ВСУ сразу по всем направлениям.

"Противник наращивает силы и стягивает резервы для нанесения сильного удара на всех трёх направлениях. Замечено большое стягивание на Давыдовом Броде", — заявил он.