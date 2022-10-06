По мнению политического эксперта Сергея Маркова, украинские войска готовятся нанести самый главный удар этой осени. Аналитик считает, что атака будет произведена от Запорожья на Бердянск.
Противник уже стягивает в регион мощные силы, чтобы попытаться осуществить прорыв к Азовскому морю, отметил Марков.
Также украинские войска намерены разделить группировку ВС РФ и взять в окружение союзные силы в Херсонской области.
"Эту операцию удара на Бердянск разрабатывает генеральный штаб Британии. ВСУ только исполнители», — написал он в своём Telegram-канале.
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