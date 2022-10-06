Политолог Марков заявил, что следующий удар ВСУ будет по Бердянску

По мнению политического эксперта Сергея Маркова, украинские войска готовятся нанести самый главный удар этой осени. Аналитик считает, что атака будет произведена от Запорожья на Бердянск.

Противник уже стягивает в регион мощные силы, чтобы попытаться осуществить прорыв к Азовскому морю, отметил Марков.

Также украинские войска намерены разделить группировку ВС РФ и взять в окружение союзные силы в Херсонской области.

"Эту операцию удара на Бердянск разрабатывает генеральный штаб Британии. ВСУ только исполнители», — написал он в своём Telegram-канале.