Накануне мобилизованные в Белгородскую область военные записали видеообращение с жалобами на "скотские" условия и плохую организацию службы. Они также заявили, что выданное оружие за ними не закреплено. Жалобы были на отсутствие питания, амуниции, а также каких-либо учений.
Глава администрации губернатора Иван Будлов прокомментировал ситуацию, заявив, что проблема устранена.
"Вчера вечером стало известно о данной ситуации. Ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой. Спасибо вам за неравнодушие — бойцы в надёжных руках", — цитирует слова Будлова БЕЛ.RU.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.