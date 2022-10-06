Власти Белгорода заявили о решении проблемы "скотских" условий мобилизованных

Накануне мобилизованные в Белгородскую область военные записали видеообращение с жалобами на "скотские" условия и плохую организацию службы. Они также заявили, что выданное оружие за ними не закреплено. Жалобы были на отсутствие питания, амуниции, а также каких-либо учений.

Глава администрации губернатора Иван Будлов прокомментировал ситуацию, заявив, что проблема устранена.

"Вчера вечером стало известно о данной ситуации. Ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой. Спасибо вам за неравнодушие — бойцы в надёжных руках", — цитирует слова Будлова БЕЛ.RU.