Депутат Гурулёв: на формирование частей из мобилизованных уйдёт два месяца

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулёва, для того, чтобы сформировать новые подразделения из вновь мобилизованных, предварительно подготовив их для этого, потребуется не менее двух месяцев.

Депутат отметил, что до этих пор придётся обороняться и стараться выбить противника имеющимися силами.

"Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего — объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику] максимальный урон", — сказал Гурулёв в эфире "Соловьев Live".

А до прибытия на Украину частично мобилизованных необходимо активироваться по линии фронта, стараясь ликвидировать максимальное количество логистических, военных и промышленных украинских объектов.