Согласно сообщениям Министерства обороны РФ, за сутки истребительная авиация Воздушно-комических сил России сбила два самолёта Вооружённых сил Украины.
МиГ-29 был уничтожен в районе Новогородовки Донецкой области. Су-24 ликвидирован возле населённого пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики.
Также сообщается, что на всех фронтах боевых действий сторона противника отброшена от линии обороны ВС РФ. На Андреево-Криворожском направлении украинская армия выполнила неудачную попытку прорыва российской обороны возле населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.