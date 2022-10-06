Минобороны РФ: истребители ВКС РФ сбили два самолёта ВСУ МиГ-29 и Су-24

Согласно сообщениям Министерства обороны РФ, за сутки истребительная авиация Воздушно-комических сил России сбила два самолёта Вооружённых сил Украины.

МиГ-29 был уничтожен в районе Новогородовки Донецкой области. Су-24 ликвидирован возле населённого пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики.

Также сообщается, что на всех фронтах боевых действий сторона противника отброшена от линии обороны ВС РФ. На Андреево-Криворожском направлении украинская армия выполнила неудачную попытку прорыва российской обороны возле населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское.