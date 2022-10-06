Националисты киевского режима продолжают обстреливать приграничные районы Российской Федерации.
Сегодня, 6 октября, боевики ВСУ открыли огонь по селу Курской области.
Как сообщил губернатор Роман Старовойт, снаряды упали в огородах.
"К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома, причём сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову", — подытожил Старовойт.
Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении уничтожены пункты управления, склады и батареи "Градов" ВСУ.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.