Старовойт: ВСУ ударили по селу в Курской области, снаряды упали в огородах

Националисты киевского режима продолжают обстреливать приграничные районы Российской Федерации.

Сегодня, 6 октября, боевики ВСУ открыли огонь по селу Курской области.

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, снаряды упали в огородах.

"К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома, причём сильнее других — дом жительницы, которая только вчера получила компенсацию за погибшую во время обстрела корову", — подытожил Старовойт.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении уничтожены пункты управления, склады и батареи "Градов" ВСУ.