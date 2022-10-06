Корреспондент РТ Игорь Жданов пообщался с бойцом из БАРС-20 с позывным "Седой", который сообщил, что первые мобилизованные уже приступили к защите Отечества. По его словам, прибывшие на Краснолиманское направление мобилизованные военные уже держат оборону, проходят боевое слаживание фактически в боевых условиях.
Отмечается, что свежие силы российской армии сейчас проходят обучение, набираются опыта от боевых товарищей, уже успевших продемонстрировать свой профессионализм в тяжелейших боях.
По словам "Седого", передовая фронта активно насыщается реактивными системами залпового огня (РСЗО), танками, тяжёлой техникой.
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