Гурулёв: РФ может завершить СВО за два месяца ударами по важным объектам

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв призвал к завершению спецоперации посредством нанесения ударов по критически важным украинским объектам.

Парламентарий подчеркнул, что в этом случае действия ВС РФ должны быть чёткими и продуманными. Гурулёв призвал поторопиться с этим, потому что у России, по его словам, на это есть не более двух месяцев — пока проводится подготовка частично мобилизованных.

"Нам нужно работать по критически важным объектам. Не спонтанно, а чёткой, проработанной операцией. Как раз пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям — с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо всё детально просчитать", — написал Гурулёв в своём Telegram-канале.

Ранее Гурулёв уже отметил, что на подготовку и формирование частей из мобилизованных россиян уйдёт как минимум два месяца.