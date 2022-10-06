Евсеев о цене взятия Лимана: Харьков, Киев и Николаев пусты

Военная составляющая потерь Красного Лимана для России не критична. А вот Киев на это наступление действительно бросил всё, что было.

Об этом сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

Киевская власть пошла ва-банк и фактически вывела боевые гарнизоны из столицы, Харькова и Николаева, а также задействовала значительную часть ВСУ, находившихся на ротации (от 100 до 150 тыс.), хотя и так у них наблюдалось превосходство в 50 тысяч "штыков".

"В сентябре потери противника убитыми и ранеными на всех фронтах составили около 50 тысяч военнослужащих. Для украинской армии это очень много. Они не смогут в обозримой перспективе такое количество подготовить", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.

Тут трудно рассчитывать, что после того, как Россия введёт войска, ВСУ смогут их остановить. Плюс то, что националисты не будут иметь резервов, когда ВС РФ станет наносить удары и перейдёт к окружению и выдавливанию бандеровцев, подытожил Евсеев.