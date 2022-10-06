В Генштабе ВСУ считают, что Путин отпразднует своё 70-летие ударами по Украине

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов опасается, что Владимир Путин нанесёт удары по Украине в свой юбилей

Громов предполагает, что президент России по-особому отметит свой 70-й день рождения, так как для Путина, по его словам, даты имеют сакральное значение.

"На День нашей независимости противник осуществлял массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, так и военной инфраструктуре", — напомнил представитель ВСУ.

Громов не исключает, что российская армия будет вести себя схожим образом "и в день рождения своего вождя".

7 октября российскому лидеру исполняется 70 лет.

Ранее политолог Вадим Карасёв отметил, что Владимир Путин изменил рамки спецоперации на Украине.