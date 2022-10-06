В Минске заявили, что Россия и Белоруссия готовы к развёртыванию войск

Президент Владимир Зеленский заявляет, что НАТО должно нанести превентивные ядерные удары по России. Министерство обороны Белоруссии ответило: региональная группировка войск РФ и РБ готова к развёртыванию и выполнению задач по защите Союзного государства.

Дмитрий Медведев порекомендовал Зеленскому обратиться к психиатру после подобного рода заявлений.

"Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных", — написал он в своем Telegram-канале.