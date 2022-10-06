Президент Владимир Зеленский заявляет, что НАТО должно нанести превентивные ядерные удары по России. Министерство обороны Белоруссии ответило: региональная группировка войск РФ и РБ готова к развёртыванию и выполнению задач по защите Союзного государства.
Дмитрий Медведев порекомендовал Зеленскому обратиться к психиатру после подобного рода заявлений.
"Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных", — написал он в своем Telegram-канале.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.