Бойцы спецназа Донецкой Народной Республики совершили несколько удачных рейдов по тылам ВСУ. Они не только ведут разведку, но и выполняют диверсионные задачи. Так, сообщается об "обездвиживании" бронетехники противника.
Были выявлены маршруты движения топливных цистерн, которые предназначались для заправки бронетехники. Противотанковая управляемая ракета (ПТРК) спецназа ДНР поразила цель, топливозаправщик загорелся, передает "Военное обозрение". Таких маршрутов было выявлено несколько, все цистерны ликвидированы.
На Запорожском направлении идёт работа по подготовке оборонительных рубежей.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.