Националисты киевского режима продолжают наносить удары по приграничным районам РФ.

Вечером 6 октября бандеровцы обстреляли в Курской области посёлок Тёткино.

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, в результате обстрела погиб дедушка.

"Всего было выпущено не менее десяти снарядов. Получили повреждения жилые дома и газопровод. Погиб 72-летний житель. Мужчина умер, по предварительным данным, от сердечного приступа во время обстрела", — сказано в сообщении.