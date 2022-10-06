Националисты киевского режима продолжают наносить удары по приграничным районам РФ.
Вечером 6 октября бандеровцы обстреляли в Курской области посёлок Тёткино.
Как сообщил губернатор Роман Старовойт, в результате обстрела погиб дедушка.
"Всего было выпущено не менее десяти снарядов. Получили повреждения жилые дома и газопровод. Погиб 72-летний житель. Мужчина умер, по предварительным данным, от сердечного приступа во время обстрела", — сказано в сообщении.
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