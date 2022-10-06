Боевые вертолёты РФ летят на помощь обороняющимся бойцам на Херсонщине

Боевые вертолёты российской военной авиации летят на помощь обороняющимся солдатам на Херсонском направлении.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

В ходе отражения наступления Вооружённых сил Украины на Берисловском участке фронта вертолёты Воздушно-космических сил РФ уничтожили несколько десятков единиц украинской техники.

Издание предоставляет видео.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине уничтожены пункты управления ВСУ, их склады и батареи РСЗО "Град".

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