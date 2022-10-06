Боевые вертолёты российской военной авиации летят на помощь обороняющимся солдатам на Херсонском направлении.
Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".
В ходе отражения наступления Вооружённых сил Украины на Берисловском участке фронта вертолёты Воздушно-космических сил РФ уничтожили несколько десятков единиц украинской техники.
Издание предоставляет видео.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине уничтожены пункты управления ВСУ, их склады и батареи РСЗО "Град".
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.