Соединённые Штаты могут ударить по Москве ядерным оружием, если Россия решит использовать своё ЯО в спецоперации.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
Как пишут авторы статьи, существует несколько вариантов реакции Вашингтона и альянса НАТО на использование ядерного оружия Кремлём.
Вместе с тем издание констатирует, что РФ имеет в своем арсенале около двух тысяч единиц ядерного оружия в виде ракет малой мощности, торпед и артиллерийских снарядов.
"Считается, что военная доктрина Москвы открыта для использования ядерного оружия в обычном конфликте в качестве тактики запугивания, и использование такого оружия должно быть одобрено лично Путиным", — подытожило издание.
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