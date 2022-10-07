The Sun: США могут нанести ядерный удар по Москве

Соединённые Штаты могут ударить по Москве ядерным оружием, если Россия решит использовать своё ЯО в спецоперации.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Как пишут авторы статьи, существует несколько вариантов реакции Вашингтона и альянса НАТО на использование ядерного оружия Кремлём.

Ответный удар по РФ, в том числе по Москве;

Удар по российской армии на линии фронта на Украине;

Ограниченный ядерный удар по полуострову Крым;

Удар по Черноморскому флоту России.

Вместе с тем издание констатирует, что РФ имеет в своем арсенале около двух тысяч единиц ядерного оружия в виде ракет малой мощности, торпед и артиллерийских снарядов.

"Считается, что военная доктрина Москвы открыта для использования ядерного оружия в обычном конфликте в качестве тактики запугивания, и использование такого оружия должно быть одобрено лично Путиным", — подытожило издание.