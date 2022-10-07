Киев готовится к затяжным боевым действиям — для ВСУ закупают зимнюю форму

ВСУ не рассчитывают закончить боевые действия до конца этого года.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр и отчиталась о закупке зимней армейской формы.

По данным ведомства, скоро на позиции приедут почти 100 тыс. комплектов зимней формы.

"Это то, что движется в сторону складов. Как я уже говорила, сейчас главный вопрос — это обеспечение логистики", — отметила Маляр.

По словам военной чиновницы, в период с 29 сентября по 5 октября для обеспечения ВСУ передано более 37 тысяч зимней обуви, около 16 тысяч зимних курток, 34 тысяч зимних шапок, 67 тысяч курток костюма утеплителя.

"В вопросах обеспечения МО сейчас решает задачи, которые последний раз в таком масштабе и объеме возникали только во время Второй мировой войны", — подытожила замминистра Минобороны Украины.