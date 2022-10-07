Специальная военная операция продолжатся круглосуточно. Успешно выполняют боевые задачи иранские дроны-камикадзе Shahed-136 ("Герань-2"). Минувшей ночью беспилотники поразили цели на различных территориях Украины.
По данным "Военного обозрения", нанесены удары по военным целям в Николаеве и Николаевской области. Ударам предшествовало характерное жужжание дронов в небе. Беспилотники приблизились к целям на малой высоте (до 80 метров), а затем пикировали на объекты противника. Поражены места дислокации личного состава украинской армии.
Ранее также сообщалось о ночных атаках "Гераней-2" на объекты в Запорожье.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.