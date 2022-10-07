БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по военным объектам ВСУ в Николаеве

Специальная военная операция продолжатся круглосуточно. Успешно выполняют боевые задачи иранские дроны-камикадзе Shahed-136 ("Герань-2"). Минувшей ночью беспилотники поразили цели на различных территориях Украины.

По данным "Военного обозрения", нанесены удары по военным целям в Николаеве и Николаевской области. Ударам предшествовало характерное жужжание дронов в небе. Беспилотники приблизились к целям на малой высоте (до 80 метров), а затем пикировали на объекты противника. Поражены места дислокации личного состава украинской армии.

Ранее также сообщалось о ночных атаках "Гераней-2" на объекты в Запорожье.