Военкор Коц: на Южном фронте десантники уничтожили танковую колонну ВСУ

Российские десантники уничтожили колонну бронетехники украинских боевиков на Южном фронте, сообщил военкор Александр Коц.

Репортёру удалось пообщаться с одним из бойцов ВДВ, который рассказал подробности попытки прорыва националистов через линию фронта.

По словам десантника, передовой танк колонны был замечен наблюдателем и командование подразделения приняло решение вступить в бой. Националисты пытались прикрыть прорыв, ведя обстрел из орудий, миномётов и стрелкового вооружения.

Как рассказал собеседник журналиста, бой продолжался примерно два часа. В ходе столкновения несколько украинских танков и броневиков были подбиты управляемыми ракетами.

"Ближе к концу боя противник в панике убегал и уезжал", — со смехом вспомнил десантник.

Ранее российский военный эксперт предположил, что 200 тысяч мобилизованных россиян уже в течение недели будут отправлены на фронт.