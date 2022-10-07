Российские десантники уничтожили колонну бронетехники украинских боевиков на Южном фронте, сообщил военкор Александр Коц.
Репортёру удалось пообщаться с одним из бойцов ВДВ, который рассказал подробности попытки прорыва националистов через линию фронта.
По словам десантника, передовой танк колонны был замечен наблюдателем и командование подразделения приняло решение вступить в бой. Националисты пытались прикрыть прорыв, ведя обстрел из орудий, миномётов и стрелкового вооружения.
Как рассказал собеседник журналиста, бой продолжался примерно два часа. В ходе столкновения несколько украинских танков и броневиков были подбиты управляемыми ракетами.
"Ближе к концу боя противник в панике убегал и уезжал", — со смехом вспомнил десантник.
Ранее российский военный эксперт предположил, что 200 тысяч мобилизованных россиян уже в течение недели будут отправлены на фронт.
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