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Бои на Херсонском направлении: трупы боевиков ВСУ и горящая техника

Силовые структуры

Продолжаются боевые действия на Херсонском направлении.

Бои на Херсонском направлении: трупы боевиков ВСУ и горящая техника

Десантники Вооружённых сил России обнаружили и уничтожили колонну националистических формирований.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и отмечают, что бандеровцы потеряли два танка и пять единиц иной бронетехники, в том числе западной.

"Трупы боевиков ВСУ и горящая техника — это работа ВДВ", — сообщают военкоры.

Видео от телеканала "Звезда".

Также есть информация, что войска ДНР при поддержке армии РФ освободили Весёлую Долину, Отрадовку и Зайцево.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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