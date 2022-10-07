Продолжаются боевые действия на Херсонском направлении.
Десантники Вооружённых сил России обнаружили и уничтожили колонну националистических формирований.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и отмечают, что бандеровцы потеряли два танка и пять единиц иной бронетехники, в том числе западной.
"Трупы боевиков ВСУ и горящая техника — это работа ВДВ", — сообщают военкоры.
Видео от телеканала "Звезда".
Также есть информация, что войска ДНР при поддержке армии РФ освободили Весёлую Долину, Отрадовку и Зайцево.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.