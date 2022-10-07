ВСУ нанесли удары ракетами РСЗО HIMARS по дорожной развязке Рубежное — Кременная

С донбасской передовой приходят сообщения, что противник нанёс удары по дорожной развязке Рубежное — Кременная с применением американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет военный корреспондент Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Источник уточняет, что зафиксирован прилёт шести ракет. Боеприпасы имели поражающие элементы, которые повредили железные столбы, стоящие у дороги. Есть погибшие и раненые среди наших военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из HIMARS автобус в Херсонской области, в результате чего погибли четыре человека.