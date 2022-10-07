В Шилово возмутились условиями содержания мобилизованных: негде мыться

Российские журналисты рассказали о быте мобилизованных граждан, которые сейчас находятся в палаточном городке на территории посёлка Шилово в Новосибирской области. Как заявили близкие люди будущих участников военной спецоперации, им негде мыться.

По данным Om1.ru, руководство не может решить эту проблему уже 10 дней. В издании сообщили, что место для водных процедур всё ещё строят. Некоторые призывники могут пользоваться баней в другой части, добавили в СМИ.

Вместе с этим журналисты заявили, что в городке почти нет нужного россиянам оборудования. По словам собеседницы издания Ирины, чей родственник находится в Шилово, командиры призвали подчинённых обеспечить себя генераторами и бензопилами самостоятельно.

Ранее сообщалось, что курганская сеть магазинов "Рога и копыта" запустила акцию для призывников. Им предложили бесплатно получить килограмм сала. Для этого необходимо было продемонстрировать кассиру повестку. По информации компании, некоторые люди уже приняли участие в акции.