Беспилотник ВСУ сбит над военным аэродромом в Калужской области

Беспилотный летательный аппарат был сбит над военным аэродромом в Калужской области.

Как сообщается, оттуда до Москвы 270 километров.

Пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

БПЛА атаковал базу у поселка Шайковка — он взорвался в воинской части над взлётно-посадочной полосой. Дрон был запущен с украинской территории, недалеко от границы с РФ.

Никакого серьёзного ущерба беспилотный аппарат ВСУ причинить не сумел, поскольку был сбит в воздухе на подлёте.