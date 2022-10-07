Беспилотный летательный аппарат был сбит над военным аэродромом в Калужской области.
Как сообщается, оттуда до Москвы 270 километров.
Пострадавших нет, пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.
БПЛА атаковал базу у поселка Шайковка — он взорвался в воинской части над взлётно-посадочной полосой. Дрон был запущен с украинской территории, недалеко от границы с РФ.
Никакого серьёзного ущерба беспилотный аппарат ВСУ причинить не сумел, поскольку был сбит в воздухе на подлёте.
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