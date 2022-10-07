Клинцевич: для Афганистана советских бойцов готовили намного дольше, чем для СВО

Глава российского союза "Ветераны Афганистана" Франц Клинцевич сравнил подготовку советских военных, которых в своё время отправляли воевать в Афганистан, и нынешних мобилизованных, которым предстоит поехать в зону спецоперации на Украине.

Клинцевич рассказал, что подготовка советских сержантов длилась несравнимо дольше — сначала их шесть месяцев готовили к боевым действиях на родине, а потом ещё три месяца — в Афганистане, очень постепенно вводя в курс дела.

"Им давали несложные задачи, которые не были сопряжены с серьезным огневым контактом с противником и основной целью которых была скорее психологическая подготовка бойцов", — сказал Клинцевич в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ветеран подчеркнул, что никто сразу не отправлял необстрелянных новобранцев в бой, сначала их в течение трёх месяцев ставили в караулы, чтобы солдаты могли проникнуться "духом войны". И лишь после этого военным начинали доверять более серьёзные боевые задачи.

Однако сегодня у мобилизованных, которые должны отправиться в зону спецоперации, столько времени нет.

"Но люди быстро привыкают к новым условиям. Поверьте мне, недели будет достаточно для того, чтобы новобранец понял, где он оказался, и что от него требуется", — заключил Клинцевич.