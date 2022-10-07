Представители правительства Красноярского края сообщили, что в регионе выполнили план по частичной мобилизации.
По информации prmira.ru, российские чиновники отметили: последняя группа призывников уехала проходить боевую подготовку четвёртого октября.
Ранее сообщалось, что этот план выполнили в
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.