Власти Красноярского края выполнили план по частичной мобилизации

Представители правительства Красноярского края сообщили, что в регионе выполнили план по частичной мобилизации.

По информации prmira.ru, российские чиновники отметили: последняя группа призывников уехала проходить боевую подготовку четвёртого октября.

Ранее сообщалось, что этот план выполнили в

Новосибирской, Ростовской, Тамбовской областях,

Забайкальском, Пермском, Камчатском краях,

Марий Эл, Тыве, Бурятии

и других российских регионах.