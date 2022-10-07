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Власти Херсонской области: ВСУ сознательно целились в автобус с мирными жителями

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) сознательно целились в гражданский автобус, обстреливая район Дарьевского моста в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Власти Херсонской области: ВСУ сознательно целились в автобус с мирными жителями

По его словам, прилёт снаряда зафиксировали всего в нескольких шагах от транспортного средства. Он напомнил, что в автобусе находились пассажиры.

"Разговоры о том, что это было случайно, конечно, абсурдны", — сказал представитель администрации в эфире "России 24".

Ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по автобусу с мирными жителями из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Предварительно установлено, что в результате атаки погибли пять человек.

В четверг, 6 октября, ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне. Как пояснили в экстренных службах региона, среди гражданского населения пострадавших нет.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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