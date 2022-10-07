Иностранные наёмники контролируют Великую Александровку в Херсонской области, где украинские боевики расстреляли 16 мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.
В эфире канала "Россия 24" он отметил, что один из жителей этого населённого пункта стал свидетелем жестокой расправы. По его словам, все погибшие — "обыкновенные люди", которые не участвовали в боевых действиях.
"Село находится под контролем наёмников практически всего НАТО", — указал представитель администрации.
Он также подчеркнул: военнослужащие Североатлантического альянса, прибывшие на территорию Херсонской области с западным оружием, не скрывают планов по борьбе с гражданским населением.
Ранее Стремоусов заявил, что боевики ВСУ расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка. Как пояснил замглавы администрации, жертвами националистов стали мирные жители, которые первыми попались им на глаза.
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