Стремоусов: наёмники контролируют село под Херсоном, где расстреляли 16 человек

Иностранные наёмники контролируют Великую Александровку в Херсонской области, где украинские боевики расстреляли 16 мирных жителей. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что один из жителей этого населённого пункта стал свидетелем жестокой расправы. По его словам, все погибшие — "обыкновенные люди", которые не участвовали в боевых действиях.

"Село находится под контролем наёмников практически всего НАТО", — указал представитель администрации.

Он также подчеркнул: военнослужащие Североатлантического альянса, прибывшие на территорию Херсонской области с западным оружием, не скрывают планов по борьбе с гражданским населением.

Ранее Стремоусов заявил, что боевики ВСУ расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка. Как пояснил замглавы администрации, жертвами националистов стали мирные жители, которые первыми попались им на глаза.