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Литовкин назвал основной стратегической целью в ходе СВО освобождение Киева

Силовые структуры

Освобождение населённых пунктов Отрадовка и Весёлая Долина имеет тактическое значение. Сейчас начала выравниваться линия фронта, и российские войска могут продолжить наступление, укрепив свои позиции. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя Pravda.Ru переход населённых пунктов под контроль ВС РФ.

Литовкин назвал основной стратегической целью в ходе СВО освобождение Киева

"Стратегия — это победа в специальной военной операции (СВО), поэтому стратегическое значение имеет освобождение Киева. Всё остальное — это тактические или оперативные решения", — указал он.

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк отметил, что в дальнейшем все освобождённые регионы будут играть существенную роль в ходе СВО.

Ранее российская армия вышла на южные окраины Артёмовска и освободила населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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