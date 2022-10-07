Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации атаковали 25-ю воздушно-десантную и 79-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ в районах Северска и Славянска, 30-ю механизированную бригаду армии Украины в Курдюмовке.
По данным ведомства, пункты дислокации находились в Донецкой Народной Республике. Как подчеркнули в российском министерстве, противник потерял свыше ста человек и 12 единиц техники.
Ранее в МО рассказали об уничтожении 300 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.