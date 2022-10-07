Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сатановский: на очереди ликвидация Вашингтоном "Турецкого потока"
Лукашенко предложил искать выход из мирового кризиса его виновникам
Сивков заявил, что следующая задача СВО на Украине — демилитаризация Запада
Минобороны: ВКС России ликвидировали около ста украинских военных в ДНР
Сбербанк: за границей в работе приложения могут быть сбои
Гармаев: из-за металла польский трофейный танк ВСУ оказался некачественным
Визит Медведева в Мулино обошёлся в миллион рублей
ГП Белоруссии будет заводить дела по причине неоправданного роста цен
Кадыров назвал бегущих из РФ мужчин трусами и посоветовал им надеть юбки

Генерал Болдырев не исключает продолжение частичной мобилизации

Силовые структуры

Экс-главком Сухопутных войск, генерал Владимир Болдырев считает, что частичная мобилизация в России не ограничится одной волной. Согласно данным Минобороны, более 200 тысяч резервистов уже прибыли в войска, ещё 100 тысяч будут призваны в ускоренном режиме.

Болдырев считает, что 300 тысяч военнослужащих хватит для стабилизации всей обстановки на фронте. Однако впереди у российской армии ещё много дел, поэтому потребуются дополнительные силы, отметил он.

"По моему мнению, для проведения успешной наступательной операции нам сейчас потребуется не менее 20 дивизий. Это только для сухопутных войск", — высказал мнение Болдырев в беседе с НСН.

Генерал подчеркнул, что необходимо проводить глубокие операции и освобождать не отдельные населённые пункты, а крупные направления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.

Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
Происшествия
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Сергей Лебедев Израиль сегодня: "избранный народ", который никогда не был своим среди чужих Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа полностью разорится
Мир. Новости мира
Newsweek: ответом Запада должно стать уничтожение Путина и России
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Мир. Новости мира
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Последние материалы
Гармаев: из-за металла польский трофейный танк ВСУ оказался некачественным
Визит Медведева в Мулино обошёлся в миллион рублей
ГП Белоруссии будет заводить дела по причине неоправданного роста цен
Кадыров назвал бегущих из РФ мужчин трусами и посоветовал им надеть юбки
Кедми заявил, что только две страны могут применить ядерное оружие на Украине
В Чите заявили о халатном отношении предприятий к технике безопасности
МО: ВС России уничтожили 300 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Лукашенко: Минск и РФ подумают над ответом на угрозу ядерного оружия в Польше
Литовкин назвал освобождение Киева основной стратегической целью в ходе СВО
Путин: между странами СНГ развиваются партнёрские отношения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников