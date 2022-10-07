Генерал Болдырев не исключает продолжение частичной мобилизации

Экс-главком Сухопутных войск, генерал Владимир Болдырев считает, что частичная мобилизация в России не ограничится одной волной. Согласно данным Минобороны, более 200 тысяч резервистов уже прибыли в войска, ещё 100 тысяч будут призваны в ускоренном режиме.

Болдырев считает, что 300 тысяч военнослужащих хватит для стабилизации всей обстановки на фронте. Однако впереди у российской армии ещё много дел, поэтому потребуются дополнительные силы, отметил он.

"По моему мнению, для проведения успешной наступательной операции нам сейчас потребуется не менее 20 дивизий. Это только для сухопутных войск", — высказал мнение Болдырев в беседе с НСН.

Генерал подчеркнул, что необходимо проводить глубокие операции и освобождать не отдельные населённые пункты, а крупные направления.