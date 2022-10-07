Сатановский: на очереди ликвидация Вашингтоном "Турецкого потока"

Вслед за газопроводами "Северные потоки", Вашингтон предпримет попытку подрыва и остальных "ниток", обеспечивающих транспортировку российского газа.

Об этом сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

"Я с интересом посмотрю, когда взорвут "Турецкий поток" вместе с "Голубым". Ну не может быть иначе. "Северный поток" рухнул, а почему Турция не должна получить всё то, что получила Германия?" — в эфире телеканала "Россия 1" сказал аналитик.

Он подчеркнул, что лидера Турции Реджепа Эрдогана Белый дом любит не больше, и канал, связывающий поставки газа из РФ в Европу, должен тоже погибнуть. И там, по всей вероятности, подлодка ВМФ ВСУ придёт, заявил обозреватель.

Тут никто из союзников американцев не уцелеет, уверен Сатановский.

"Принцип простой. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот и всё. Принцип отношения США, будь это Япония или ФРГ, или Турция, или вся коллективная Европа", — подытожил эксперт.