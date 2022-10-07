Морпехи Вооружённых сил Украины (ВСУ), которым удалось выжить при наступлении на Херсон, отказались выполнять преступные приказы командования.
Один из бойцов 75-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ заявил на видео, что бойцы отказываются стрелять по своим и идти без поддержки артиллерии, без боекомплектов и оружия в наступление.
Другой сослуживец также добавил, как всё было. По его словам, они зашли с автоматами, а их накрыли огнём из миномётов. При этом комбат посылал солдат в бой, подбадривая словами, что с ними Бог.
"Сейчас мы будем писать рапорт на имя Зеленского, скорее всего, и отсылать по максимуму, чтобы эта информация до него дошла", — заявляет морпех на видео.
В части нас уже ждут и выставляют там полицию, чтобы мы только не доехали, заключил он.
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