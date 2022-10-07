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Борис Рожин: ВС Украины взяли Изюм и Красный Лиман, но не захватят Херсон

Силовые структуры

Российские войска оставили Изюм, Балаклею, Купянск и Красный Лиман — это факт. Но Херсон противник взять не сможет, убеждён военный эксперт Борис Рожин. Из-за недостаточного количества личного состава и некоторых ошибок в расположении подразделений ВС РФ пришлось отойти, чтобы избежать окружения и жертв, говорит он в беседе с изданием "Украина.ру.

Борис Рожин: ВС Украины взяли Изюм и Красный Лиман, но не захватят Херсон

Государственная машина отреагировала на происходящее частичной мобилизацией. Благодаря стабилизации фронта, организованности обороны и пополнению частей резервистами ВС РФ к зиме смогут начать наступления.

"Дело не в местности. Противник тоже бросил под Херсон большие резервы, но там оборона была организована грамотно. Командование смогло провести успешную оборонительную операцию, нанеся противнику серьёзные потери. Они не окупились локальными успехами, потому что слишком большая цена была заплачена людьми и техниками за незначительное продвижение. То есть качество управления войсками там было повыше", — отмечает Рожин.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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