В начале недели ВСУ начали мощное наступление на Берисловском участке, где у ВС РФ была растянутая оборона с большим расстоянием между опорными пунктами, а сужение фронта дало возможность создать более мощные рубежи.
После этого фронт практически стабилизировался, плюс подтянулись резервы.
Населённый пункт Дудчаны удалось удержать 126-й бригаде береговой обороны и десантникам.
Армия России стоит с берега водохранилища и три дня отбивает попытки ВСУ атаковать, а русским бойцам на помощь подоспел спецназ Росгвардии.
За сутки четыре батальонно-тактических группы националистических формирований не раз пытались прорвать оборону ВС РФ в направлении Суханово, Садка, Брускинского и тех же Дудчан. Однако каждый раз атаки бандеровцев захлебывались, сообщает издание "Русская Весна".
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.