Мощное наступление ВСУ на Херсонщине: армия РФ закрепляется на рубежах

В начале недели ВСУ начали мощное наступление на Берисловском участке, где у ВС РФ была растянутая оборона с большим расстоянием между опорными пунктами, а сужение фронта дало возможность создать более мощные рубежи.

После этого фронт практически стабилизировался, плюс подтянулись резервы.

Населённый пункт Дудчаны удалось удержать 126-й бригаде береговой обороны и десантникам.

Армия России стоит с берега водохранилища и три дня отбивает попытки ВСУ атаковать, а русским бойцам на помощь подоспел спецназ Росгвардии.

За сутки четыре батальонно-тактических группы националистических формирований не раз пытались прорвать оборону ВС РФ в направлении Суханово, Садка, Брускинского и тех же Дудчан. Однако каждый раз атаки бандеровцев захлебывались, сообщает издание "Русская Весна".